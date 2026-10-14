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Gazetecilikte deneyim ve istihdam için Pusula ile İŞKUR protokolü

Pusula ile Erzurum İŞKUR protokolü, 'Asistan Stajyer Gazete Muhabiri' programıyla 2026–2027 döneminde katılımcılara mesleki deneyim sağlayacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazetecilikte deneyim ve istihdam için Pusula ile İŞKUR protokolü

Protokolün tarafları ve törenin ayrıntıları:

Gazetecilik alanında istihdam ve mesleki gelişimi desteklemeyi amaçlayan işbaşı eğitim protokolü, Pusula Gazetecilik Basın Yayın Reklam Hizmetleri Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalandı. Protokol, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ile firma yetkilisi Kenan Güneş tarafından karşılıklı olarak imza altına alındı. İmza törenine Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş ve Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu de katıldı.

Programın kapsamı:

İmzalanan protokol, 'Asistan Stajyer Gazete Muhabiri' mesleğini kapsayan İşbaşı Eğitim Programı ile katılımcıların iş ortamında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Program kapsamında kursiyerlerin haber üretim süreçlerini yakından tanımaları, saha ve içerik üretimi uygulamalarında deneyim kazanmaları ile sektörel yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

süre ve beklenen kazanımlar:

Program, 2 Ekim 2026 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek şekilde planlandı ve toplam 219 fiili günü kapsıyor. Eğitim sürecinin katılımcıların mesleki gelişimine doğrudan katkı sunmasının yanı sıra gazetecilik alanındaki istihdam olanaklarını artırarak sektörde nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

PUSULA GAZETESİ İLE ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, GAZETECİLİK MESLEĞİNDE...

PUSULA GAZETESİ İLE ERZURUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA, GAZETECİLİK MESLEĞİNDE DENEYİM KAZANDIRMAYI VE İSTİHDAMI DESTEKLEMEYİ AMAÇLAYAN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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