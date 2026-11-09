Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nden 10 kasım mesajı: cumhuriyete sahip çıkma vurgusu

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şimşek'in anma mesajı:

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümünde yayımladığı mesajla, ulu önderi saygı, minnet ve özlemle andıklarını bildirdi.

Atatürk'ün mirasına vurgu:

Şimşek mesajında, Atatürk'ün yalnızca bağımsızlık mücadelesinin lideri olmadığını; aynı zamanda çağdaş, demokratik ve güçlü bir Türkiye'nin temellerini atan bir devlet adamı olduğunu vurguladı. Atatürk'ün 'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiği cumhuriyetin, milletin ortak iradesinin ve bağımsızlık tutkusunun en büyük kazanımı olduğunu belirtti.

kazanımları koruma sorumluluğu:

Başkan Şimşek, cumhuriyetin eşitlik, özgürlük, çağdaşlaşma, bilim ve akıl temelinde yükseldiğini; bu kazanımlara sahip çıkmanın ve onları gelecek kuşaklara daha güçlü şekilde aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Bu değerlere sahip çıkmanın toplumsal dayanışma ve ilerleme için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

OSB'nin hedefleri ve taahhütleri:

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak Atatürk'ün gösterdiği 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek, ekonomik kalkınmaya katkı vermenin cumhuriyeti yaşatmanın bir parçası olduğunu belirtti. Kurum olarak her alanda ilerleme ve sorumluluklarını yerine getirme kararlılıklarının sürdüğünü vurguladı.

Mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanları rahmet, saygı ve minnetle anıyorum sözleriyle sonlandırdı.

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI CENGİZ ŞİMŞEK