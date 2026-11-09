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Gaziantep Ticaret Borsası başkanlarından 10 kasım mesajı: Atatürk'ü anma ve gelecek sorumluluğu

GTB başkanları Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında birlik, üretim ve sorumluluk vurgusuyla anma mesajı yayımladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gaziantep Ticaret Borsası başkanlarından 10 kasım mesajı: Atatürk'ü anma ve gelecek sorumluluğu

GTB başkanlarının ortak anma mesajı:

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü vesilesiyle ortak bir anma mesajı yayımladı. Başkanlar, 10 Kasım’ın millet hafızasında hem hüzün hem minnet duygularını aynı anda barındıran özel bir gün olduğunu ifade etti.

Mesajda Atatürk’ün askeri dehası ve ileri görüşlülüğünün yanı sıra milletine duyduğu güvenin, Türkiye’nin modernleşme sürecine yön veren temel unsurlar olduğu vurgulandı. GTB başkanları, Millî Mücadele’nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda milletin kendi kaderine sahip çıkma kararlılığının tarihsel bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Atatürk'ün mirası ve ekonomik vurgusu:

Başkanlar, Atatürk’ün zaferlerin kalıcı olması için ekonomik, bilimsel ve toplumsal gelişmeyi eş zamanlı görmesinin önemine işaret etti. Mesajda, Cumhuriyet’in bu dönüşümün temeli olarak milletimize emanet edildiği; Atatürk’ün en büyük ideallerinden birinin üretken, bilim temelli ve saygın bir Türkiye hedefi olduğu belirtildi.

GTB temsilcileri, Gaziantep’in bağımsızlık mücadelesinin fedakârlık ve kahramanlıkla yazıldığı bir şehir olduğuna dikkat çekerek, bu ruhun üretimde, ticarette ve ülke kalkınmasına yapılan katkılarla yaşatılmasının bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Daha güçlü bir ekonomi, yüksek katma değerli üretim ve istihdam artışı için gösterilen her çabanın Cumhuriyet’in geleceğine katkı sunduğu ifade edildi.

Anma ve vefa çağrısı:

Mesajın sonunda GTB başkanları, her 10 Kasım’da saatler 09.05’i gösterdiğinde milletçe aynı hüzün ve saygıda buluşulduğunu hatırlatarak, büyük lidere duyulan vefanın sadece anma ile sınırlı kalmayıp, onun savunduğu değerleri korumak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir ülke bırakmakla anlam kazanacağını belirtti.

Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Millî Mücadele kahramanları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz rahmet, saygı ve minnetle anıldı. Ruhları şad olsun.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) MECLİS BAŞKANI AHMET TİRYAKİOĞLU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET...

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) MECLİS BAŞKANI AHMET TİRYAKİOĞLU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET AKINCI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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