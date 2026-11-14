gaziantep ulaşımına iki yeni yatırım: nizip-karkamış yolu ve adliye kavşağı açıldı

Açılış töreni ve projenin hedefleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep programı kapsamında Nizip ilçesinde tamamlanan Nizip-Karkamış Yolu ile Nizip-Adliye Kavşağının resmi açılışını gerçekleştirdi. Törende yaptığı değerlendirmede, kent ve bölge ulaştırmasının güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Bakan Uraloğlu konuşmasında, son 24 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına 177 milyar 141 milyon lira yatırım yapıldığını belirterek, yatırımların ekonomik hareketliliğe, tarıma ve sanayiye doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Karayolu yatırımları ve Nizip-Adliye Kavşağı:

Programda ilk olarak hizmete alınan eserlerden biri olan Nizip Adliye Kavşağı, bağlantı yolları ile birlikte toplam 4,2 kilometre uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi. Proje; adliye, kamu hizmet alanları ve çevre ulaşımını düzenleyerek, kavşak geometrisi ve trafik akışını iyileştirmeyi hedefliyor.

Bakanlığa göre kavşak sayesinde yoğun saatlerdeki sıkışıklık azalacak, görüş ve manevra imkânları artacak; yaya hareketleri düzenlenerek yol kullanıcılarının güvenliği sağlanacak. Ayrıca projenin yıllık karbon salınımını 664 ton azaltacağı hesaplanıyor.

Nizip-Karkamış yolu ve sınır bölgesi bağlantısı:

İkinci açılış yapılan eser ise 30,5 kilometre uzunluğundaki Nizip-Karkamış yolu oldu. D-400 Devlet Yolu'nun Karkamış ayrımından başlayıp Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı'na kadar uzanan bu güzergâh, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltildi.

Uraloğlu, projenin Karkamış ilçesinin Nizip ve Gaziantep ile kesintisiz, yüksek standartlı bağlantısını sağladığını; sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek bölgede normalleşmeye katkı sunduğunu söyledi. Bu yolun yıllık karbon salınımını 2 bin 312 ton azaltacağı belirtildi.

Gaziantep genelinde yürütülen diğer projeler:

Bakan Uraloğlu, Gaziantep’teki ulaştırma yatırımlarının sadece karayollarıyla sınırlı kalmadığını; demiryolu, tünel ve havaalanı projelerinin de sürdüğünü vurguladı. Kentte yapılan ve devam eden çalışmaların ayrıntılarını paylaştı.

Karayolu altyapısında, bölünmüş yol uzunluğunu 116 kilometreden yaklaşık 476 kilometreye çıkardıklarını; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 462 kilometreye yükselttiklerini açıkladı. Gaziantep'i Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay ile bağlayan çok sayıda önemli karayolu ve kavşak projesi sıralandı.

Bu kapsamda adı geçen projeler arasında Nurdağı - İslahiye Yolu, Sakçagözü Geçişi, Gaziantep - Yavuzeli - Araban Yolu, Yeşil Vadi ve Beykent Köprülü Kavşakları gibi çalışmalar bulunuyor. Ayrıca Dülük-OSB Tüneli ve bağlantı yolları için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği hâlinde inşaat çalışmaları başlatıldı; bakan, Dülük Tünel Şantiyesi'nde sahadaki son durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.

Demiryolu ve GAZİRAY çalışmaları:

Uraloğlu, Gaziantep’te demiryolu altyapısının yenilendiğini ve GAZİRAY projesinin 2022'de hizmete açıldığını hatırlattı. GAZİRAY ile kent merkezi iki sanayi bölgesine bağlanarak Başpınar'dan Taşlıca'ya uzanan 16 istasyonlı bir sistem kuruldu. Proje kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 hızlı tren hattı ve 2 banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu inşa edildi; toplamda 112 kilometre yeni demiryolu yapımı gerçekleştirildi.

Bakan ayrıca, bölgenin önemli projelerinden olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesinin 312,5 kilometre uzunluğunda olduğunu, projenin Mersin-Adana kesimini 2027 içinde açmayı planladıklarını ve hat tamamlandığında seyahat süresini 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşüreceklerini söyledi. Projenin tasarım hızı saatte 200 km olup yıllık ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşıma hedefiyle planlandığı ifade edildi.

Havalimanı kapasitesi ve şehir içi ulaşım:

Gaziantep Havalimanı için de yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası inşa edildi. Uraloğlu, 2002 yılında kentteki yolcu trafiğinin 223 bin iken 2025 yılında yaklaşık 3 milyon 70 bin seviyesine yaklaştığını, havalimanından 7'si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 168 uçuş gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan, bu yatırımların Gaziantep'in hem üretim gücünü hem tarımsal potansiyelini hem de sınır ticaretini güçlendirmeye dönük somut adımlar olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki vizyonla projelerin süreceğini ifade etti. Sözlerini, projelerde emeği geçen kurum ve personele teşekkür ederek tamamladı ve eserlerin bölge için hayırlı olmasını diledi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: "SON 24 YILDA GAZİANTEP'İN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 177 MİLYAR 141 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK".