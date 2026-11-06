Gaziantep'de oto sanayi esnafına uygun fiyatlı dükkan projesi hayata geçiyor

Protokol imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Konut ve S.S. Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasında oto sanayi esnafının uygun fiyatla mülk sahibi olmasını hedefleyen protokol imzalandı. 'Az kazanç, çok iş' sloganıyla hazırlanan proje, farklı büyüklükte dükkan alternatifleri ve öncelikli tahsis kriterleriyle esnafın kira ve iş yeri güvenliği sorununa çözüm sunmayı amaçlıyor.

projenin kapsamı ve fiyatlandırma:

Projede dükkanlar 100 m² ile 2.000 m² arasında değişecek büyüklüklerde inşa edilecek. Satış fiyatları, 100 m² için 2 milyon ile 2,2 milyon TL arasında, 2.000 m² büyüklüğe kadar olan cephelerde ise 6 milyon ile 7 milyon TL seviyelerine kadar çıkacak şekilde belirlendi. Projenin hafriyat çalışmalarına 15 Kasım tarihinde başlanması planlanıyor.

Gazi Konut tarafından yürütülecek proje, alt ve orta gelir grubuna yönelik önceki konut uygulamalarının ardından esnafa yönelik ticari alan ihtiyacını karşılamaya odaklanıyor. Uygulamanın amacı; esnafın düzenli mali kayıt tutabilmesi, çıraklarını resmi eğitim merkezlerine gönderebilmesi ve kiradan kaynaklanan belirsizlikleri azaltarak uzun vadeli iş yeri güvenliği sağlamaktır.

esnafın talepleri ve teslim takvimi:

Protokolde tahsislerde 'gerçek ihtiyaç sahibi olma' kriteri esas alınacak. Dükkanlar, yatırım veya yeniden satış amacıyla başvuranlara değil; mevcut kirada olan veya mevcut iş yerine sığmayan, fiilen iş yapan esnafa verilecek. Esnaf temsilcilerinin talebi doğrultusunda proje teslim süresi 12 aya indirildi ve dükkanların gelecek yılın Kasım-Aralık döneminde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeyle ilgili konuşmasında gençlik yıllarındaki kiracılık deneyimlerine atıfta bulunarak esnafın iş yeri sahibi olmasının önemini vurguladı ve 'Kiracılık nedir bilirim, alın terini bilirim' sözleriyle uygulamanın sosyal boyutuna dikkat çekti. S.S. Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Balcı ise projenin esnafın iş yeri ve kira sorununu çözmeyi hedeflediğini, bir dükkânda birden fazla ustanın çalışmasının resmi kayıt ve eğitim süreçlerini zorlaştırdığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Haz, Gazi Konut'un önceki konut çalışmalarıyla paralel olarak esnaf için ticaret alanı ürettiklerini, projenin çıkış noktasının esnafın da ticarethaneye sahip olup gelir elde ederek konut alabilmesine destek sağlamak olduğunu söyledi. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Akdoğan da projeye verdikleri destek ve esnaf için sağlanacak yeni iş yerlerinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Onat Kutlar Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, S.S. Esnaf Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Balcı, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Akdoğan, sektör temsilcileri ve sanayi esnafı katıldı. Konuşmaların ardından protokol imza töreni ve hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DEN OTO SANAYİ ESNAFINA UYGUN FİYATLI DÜKKAN PROJESİ