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Gaziantep'in sıfır atık hamlesi: yerelden başlayan iklim eylemi ve kültürel sürdürülebilirlik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP31'de kentin sıfır atık, yenilenebilir enerji, eğitim ve sürdürülebilir el sanatlarıyla iklim eylemine öncülük ettiğini anlattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Gaziantep'in sıfır atık hamlesi: yerelden başlayan iklim eylemi ve kültürel sürdürülebilirlik

Antalya'da sıra dışı bir yerel anlatı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP31 açılış gününde düzenlenen panelde kentinin yerelden yükselen çevre politikalarını anlattı. Panel, Sıfır Atık Povilyonunda gerçekleştirildi ve oturumu Carlos Silva Filho yönetti. Panelde ayrıca Samed Ağırbaş, Doç. Dr. Atiq Zaman ve Maimunah Mohd Sharif yer aldı.

Şahin, konuşmasında yerel yönetimlerin kalkınma ve demokrasideki rolüne vurgu yaparak 'Kalkınma yerelde başlar, demokrasi yerelde başlar. O yüzden Gaziantep Büyükşehir olarak biz iyi bir argenin yeşil şehriyiz' ifadelerini kullandı ve kentin hava, su ve toprak koruma planlarını öne çıkardı.

sıfır atık uygulamaları ve eğitim hamlesi:

Sunumunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin atık yönetimi ve tesisleşme adımlarını anlatan Şahin, sıfır atık yaklaşımının tüm belediye hizmetlerine yayıldığını söyledi. Atıkların ayrıştırılması, yönetimi ve gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalara dikkat çekildi; bu kapsamda soğuk zincir gereksinimini karşılamak amacıyla hayata geçirilen yeni sebze hali projesi örnek olarak gösterildi.

Belediye uygulamalarının toplum tabanlı olduğunu vurgulayan Şahin, kent genelinde verilen eğitimlere de işaret etti: bin 200 okulda 600 bin çocuğa sıfır atığın önemi anlatılıyor. Şahin ayrıca belediyenin 'Toplam tüketilen bütün enerjiyi yenilenebilir enerjiye dönüştüren bir belediyeyiz' yaklaşımını da paylaştı.

kent, hız ve ölçülebilirlikle öne çıktı:

Gaziantep'in bu alandaki başarısına işaret eden Şahin, kentin 'dünyadaki 20 şehirden biri' olarak sıfır atığı en hızlı kuran şehirler arasında yer aldığını belirtti. Bu başarının arkasında ölçülebilirlik, yenilikçi çözümler, katılımcılık ve zihinsel dönüşüm olduğunu vurguladı.

kültürel miras ve sürdürülebilir tasarım:

COP31 kapsamında Gaziantep rüzgârı Mavi Bölge Kadın Yerleşkesi'nde de esti. Şahin, kentin geleneksel el sanatları, kadın istihdamı odaklı kalkınma modelleri ve sürdürülebilir tasarım ürünlerini uluslararası katılımcılara tanıttı. Etkinlikte UNESCO tescilli Antep işi ve dünyaca tanınan kutnu kumaşı sergilendi; bu ürünlerin sıfır karbon salımlı, el işçiliğine dayanan üretim süreçleri öne çıkarıldı.

Panel, yerelden yükselen uygulamaların iklim eylemindeki rolünü tartışırken Gaziantep'in somut projeleri ve eğitim odaklı yaklaşımı, kentin sürdürülebilirlik vizyonunu uluslararası katılımcılara taşıdı.

ŞAHİN: &quot;GAZİANTEP, SIFIR ATIĞI EN HIZLI KURAN DÜNYA ŞEHİRLERİNDEN BİRİ&quot;

ŞAHİN: "GAZİANTEP, SIFIR ATIĞI EN HIZLI KURAN DÜNYA ŞEHİRLERİNDEN BİRİ"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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