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Gaziantep'te dahiliye kadrosuna deneyimli bir isim katıldı

Dr. Demet Fırat Kaya, Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'ne katıldı; diyabet, obezite, tiroid, hipertansiyon ve koruyucu sağlık alanlarında hizmet verecek.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gaziantep'te dahiliye kadrosuna deneyimli bir isim katıldı

Hastaneye katılım:

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, iç hastalıkları uzmanı Dr. Demet Fırat Kaya'yı hekim kadrosuna dahil etti.

özgeçmiş ve eğitim:

Dr. Demet Fırat Kaya, 2008 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İç hastalıkları uzmanlık eğitimini 2013 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tamamladı.

uzmanlık alanları ve ilgi konuları:

Dr. Kaya'nın tıbbi ilgi alanları arasında diyabet, insülin direnci, obezite ve kilo yönetimi, tiroid hastalıkları, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği bulunuyor.

Karaciğer yağlanması, sindirim sistemi yakınmaları, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, ateşli hastalıklar, kansızlık ve vitamin eksiklikleri de Dr. Kaya'nın ilgilendiği diğer sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ayrıca koruyucu sağlık ve düzenli sağlık kontrollerine özel bir önem veriyor.

Dr. Kaya mesleki İngilizceye hakim olup, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kongre, kurs ve eğitim programına katıldı.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. DEMET FIRAT KAYA, ÖZEL HATEM HASTANESİ’NDE

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. DEMET FIRAT KAYA, ÖZEL HATEM HASTANESİ’NDE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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