Gaziantep'te Fashionteks sona erdi, üreticiler uluslararası pazarlara açıldı

Moda, tekstil ve hazır giyim sektörlerini buluşturan FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, dört günlük programın ardından tamamlandı. Organizasyon, yerli üreticilere ürünlerini sergileme, sektörel gelişmeleri değerlendirme ve yeni ticari ilişkiler kurma imkânı sundu.

organizasyon ve katılımcı profili:

Fuar, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İFAS İstanbul Fuarcılık (EXHIFUTURE) iş birliğinde; Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) destekleriyle 17-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştirildi. Etkinlikte yerli firmaların yanı sıra profesyonel satın almacılar ve sektör temsilcileri yer aldı.

Organizasyon kapsamında 20 farklı ülkeden 200 yabancı alım heyeti ağırlandı; bu katılım, yerli üreticilerin uluslararası pazarlara erişiminin artırılması ve yeni ticari bağlantıların kurulması hedefleriyle örtüştü.

sektöre katkı ve değerlendirmeler:

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın Gaziantep ekonomisinde tekstil ve hazır giyimin önemini pekiştirdiğini vurguladı. Ünverdi, fuarın firmaların yeni pazarlara ulaşması, ticari bağlantılarını geliştirmesi ve değişen pazar şartlarına uyum sağlaması açısından önem taşıdığını belirtti ve GSO olarak benzer organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

İFAS İstanbul Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Bulut ise FASHIONTEKS'in sektör temsilcileri arasında iletişim ve iş birliği ortamı oluşturmayı amaçladığını söyledi. Her iki yönetici de fuarın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkür etti.

Fuar, katılımcılara hem mevcut iş ortaklıklarını güçlendirme hem de ihracat potansiyelini artırma yönünde somut fırsatlar sundu; sektör temsilcileri yeni bağlantılar ve ticari görüşmelerle organizasyonu değerlendirdi.

MODA, TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARI, PROFESYONEL SATIN ALMACILARI VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİREN FASHIONTEKS GAZİANTEP MODA VE TEKSTİL FUARI, 4 GÜNLÜK PROGRAMIN ARDINDAN SONA ERDİ.