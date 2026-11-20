maç ve hedefleri:

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, ligde kritik bir randevuda Göztepe İsonem'i konuk ediyor. Karşılaşma 21 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Kamil Ocak Spor Salonu'nda oynanacak ve kırmızı-siyahlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

yılmaz'ın çağrısı:

Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mücadele öncesi şehir çapında bir destek çağrısı yaptı. Yılmaz, takımın sahadaki mücadelesine tribün desteğinin büyük güç kattığını vurgulayarak, "Gaziantep Basketbol bizim takımımız, hepimizin ortak sevdası. Bu takımın başarısı için sahada ter döken sporcularımızın ve teknik ekibimizin en büyük motivasyon kaynaklarından biri de taraftarımızın desteğidir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ayrıca Gaziantep'in spor kültürüne ve takıma sahip çıkan bir şehir olduğuna dikkat çekti ve tüm hemşehrilerini, gençleri, aileleri ve basketbol sevdalılarını maça davet etti. Başkanın mesajı, takımın sahadaki performansını doğrudan etkileyecek bir atmosfer oluşturma amacı taşıyor.

tribünleri dolduralım:

Organizasyonun ve kulübün beklentisi, Cumartesi günü Kamil Ocak Spor Salonu'nun dolu tribünleriyle takımı itmesi. Yılmaz'ın çağrısı, yalnızca bir maç daveti değil; şehirde birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye yönelik bir çağrı niteliği taşıyor. Gazianteplilerden gelen güçlü destek, hem saha içi moral hem de takım kimliği açısından belirleyici olacak.

Maç öncesinde kulüp yetkilileri ve belediye temsilcilerinin ortak mesajı, tribünlerde coşkulu fakat saygılı bir atmosfer oluşturulması yönünde. Gaziantep Basketbol'un bu önemli randevusunda taraftarların rolü, elde edilecek sonucun kaderini etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

GAZİANTEP BASKETBOL ONURSAL BAŞKANI VE ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİANTEP BASKETBOL’UN BU HAFTA SAHASINDA OYNAYACAĞI GÖZTEPE İSONEM KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE TÜM GAZİANTEPLİLERE TRİBÜNLERİ DOLDURMA ÇAĞRISINDA BULUNDU. YILMAZ, TAKIMIN SAHADAKİ MÜCADELESİNE TRİBÜN DESTEĞİNİN BÜYÜK GÜÇ KATACAĞINI BELİRTEREK, KIRMIZI-SİYAHLI EKİBİ BU ÖNEMLİ KARŞILAŞMADA YALNIZ BIRAKMAMALARINI İSTEDİ.