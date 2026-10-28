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Gaziantep'te seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın söndürüldü

Nurdağı girişinde seyir halindeki 31 ADV 075 plakalı otomobilin motor bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın söndürüldü

olayın seyri:

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi girişinde seyir halindeki bir otomobilden aniden dumanlar yükseldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ADV 075 plakalı araç, sürücünün park etmesinin ardından bulunduğu yerden duman çıkarmaya başladı. Çevredeki vatandaşların fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında başlayan yangına yönelerek kısa sürede müdahale etti ve alevleri söndürdü. Müdahale sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

GAZİANTEP&#039;İN NURDAĞI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

GAZİANTEP'İN NURDAĞI İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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