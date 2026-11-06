Gaziantep'te ZeMahşer buluşması: geleneğin nazım biçimi akademide tartışıldı

Çalıştay bilgileri:

Gaziantep'te 6 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen 'Poetik Kültürel Mirasın İzinde: ZeMahşer' çalıştayı, Gaziantep Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü iş birliğinde, Güllüoğlu Şirketler Grubu ve Asrın Tuzmin'in destekleriyle düzenlendi. Etkinlik, Osman Öztunç'un eserlerinde şekillenen ve kaynaklarda 'ZeMahşer' ya da sanatçının ifadeleriyle 'Zemahşer' adıyla anılan nazım biçiminin edebi, yapısal ve kültürel boyutlarını akademik çerçevede ele aldı.

Çalıştayın kapsamı:

Program, ZeMahşer nazım biçiminin tanımlanması, örneklendirilmesi ve Türk şiir literatüründeki yeri üzerine sunumlar ile tartışmalardan oluştu. Katılımcılar, biçimin kurgusal özelliklerini, söylemsel unsurlarını ve geleneğe katkılarını hem teorik hem de uygulamalı örneklerle değerlendirdi. Etkinlikte akademisyenlerin yanı sıra aşıklar, şairler ve ozanlar da yer alarak biçimin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması üzerine görüş sundu.

Katılımcı görüşleri ve değerlendirmeler:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ömür Ceylan, çalıştayı 'durağan akademik toplantılardan uzak, geleneğin yaşayan bir temsilcisiyle birlikte yürütülen nadir bir etkinlik' olarak tanımladı ve 'burada geleneğin kendisini yaşayarak konuşma fırsatı bulduk' ifadesini kullandı. Ceylan, tartışmaların hem bilimsel hem de uygulamalı yönleriyle zenginleştiğini vurguladı.

Sanatçı Osman Öztunç ise ZeMahşer/Zemahşer nazım biçimini Türk halk edebiyatı içinde yeni bir üst sistem olarak değerlendirdiklerini belirtti. Öztunç, çalıştayın ilmi bir buluşma olarak kurgulandığını ve yaklaşık 40-50 aşığın, şairin ve ozanın biçimi örneklendirdiğini aktardı. Sanatçı, ZeMahşer'in Türk ve dünya edebiyatına özgün bir katkı olarak görülmesi gerektiğini ve bu tür etkinliklerin edebiyatı tazeleyeceğini söyledi.

Çalıştayın sonrası ve hedefler:

Etkinlik sonunda organizasyonda emeği geçen kurumlara, destek veren kuruluşlara ve katkı sunan katılımcılara teşekkür edildi. Çalıştayın amacı; ZeMahşer nazım biçimini akademik bir dile kavuşturmak, edebiyat çevrelerinde tanınmasını sağlamak ve bu özgün üretimi kültürel miras perspektifiyle gelecek kuşaklara aktarmak olarak özetlendi. Organizasyon, Türk şiirinin zenginliğine katkı sunmayı ve özgün biçimlerin akademide daha fazla konuşulmasını hedefliyor.

Gaziantep'te "Poetik Kültürel Mirasın İzinde: ZeMahşer" Çalıştayı