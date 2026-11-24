Hasan Kalyoncu Üniversitesi COP31'de 23 projeyle temsil edildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) toplam 23 projeyle katıldı. HKÜ, Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de 20 proje sunarken; iklim diplomasisi, sürdürülebilir kalkınma ve kadınların iklim politikalarındaki rolüne dair çalışmalarıyla da konferans programında aktif yer aldı.

üniversitelerin iklim eylemindeki sorumluluğu:

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, üniversitelerin iklim eyleminde önemli bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Üniversitede farklı disiplinlerden akademisyenlerin su verimliliği, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve çevre eğitimi gibi alanlarda çalışmalar yürüttüğünü belirten Küçükerdoğan, sözlerini "Bizim için önemli olan, bu çalışmaların yalnızca bilimsel yayınlarda kalmaması; insanlara, yaşadığımız şehre ve çevreye fayda sağlamasıdır. COP31’de 23 projeyle bulunmamızı bu açıdan çok değerli görüyorum. Burada yalnızca projelerimizi tanıtmıyoruz, Gaziantep’te üretilen bilginin dünyanın farklı yerlerindeki çalışmalarla buluşmasını da sağlıyoruz." şeklinde sürdürdü.

kadın liderliği ve "İklim Bilim Kadın 2035":

Küçükerdoğan, COP31 Mavi Bölge'de düzenlenen "Kadınların Öncülüğünde Dönüşüm: Kadın Liderliğiyle Küresel İklim Ekonomisini Yeniden Şekillendirmek" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı oturumda, kadınların iklim diplomasisindeki temsili, yeşil ekonomi ve karar alma mekanizmalarındaki rolleri ele alındı. Küçükerdoğan, iklim krizinden kadınların daha fazla etkilendiğini ancak politika oluşturma süreçlerinde yeterince temsil edilmediklerini vurguladı.

HKÜ öncülüğünde Mavi Bölge Perge Salonu 4'te gerçekleştirilen "İklim Bilim Kadın 2035" programında Küçükerdoğan, İklim Bilim Kadın 2035 Deklarasyonu'nu sundu. Sunumunda iklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, aynı zamanda bir adalet ve eşitlik meselesi olduğunu belirterek; iklim kaynaklı afetlerin kadınların çalışma hayatındaki güvencesizliğini artırdığını, su kıtlığının ise bakım sorumluluklarını ve kadınların bu işlere ayırdığı zamanı yükselttiğini anlattı.

Deklarasyonun öne çıkan hedeflerinden biri, kız öğrencilerin iklim, bilim ve teknoloji alanlarında desteklenmesi oldu. Küçükerdoğan, HKÜ liderliğinde sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kamu ve özel sektörün iş birliğiyle her yıl 1.000 kız öğrencinin iklim, bilim, tarım ve enerji alanlarında eğitilmesini önerdiklerini ifade etti.

sürdürülebilir altyapı ve kampüs uygulamaları:

COP31 kapsamında Kalyon İnşaat tarafından düzenlenen "Güzergâh Seçiminden Başlayan Sürdürülebilirlik: Doğa, Toplum ve İklime Duyarlı Altyapı" panelinin moderatörlüğünü HKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Tercan üstlendi. Panelde altyapı projelerinde çevresel ve toplumsal etkilerin gözetilmesi, sürdürülebilir güzergâh seçimi ve iklim dostu ulaşım yaklaşımları tartışıldı.

HKÜ'nün Yeşil Bölge'de tanıttığı 20 proje arasında "Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Kampüsü", "Entegre Sıfır Atık ve Kaynak Verimliliği" ve "İklime Dirençli ve Döngüsel Kampüs Su Yönetimi" çalışmaları öne çıktı. Ayrıca gıda güvenliği, yeşil kimya, kuraklık araştırmaları ve çevre eğitimi alanlarındaki projeler de üniversitenin sergilediği çalışmalar arasında yer aldı.

HKÜ'nün COP31'deki varlığı, üniversitenin akademik birikimini uygulamaya dönüştürme çabasını ve Gaziantep'te üretilen bilginin uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırma hedefini yansıttı.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ), ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI’NA (COP31), MAVİ BÖLGE’DE 3, YEŞİL BÖLGE’DE 20 OLMAK ÜZERE TOPLAM 23 PROJEYLE KATILDI.