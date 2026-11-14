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Gaziosmanpaşa'da çatı yangını yan binaya sıçradı, itfaiye müdahalesi sürüyor

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde çatıda başlayan yangın yanındaki apartmana sıçradı; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziosmanpaşa'da çatı yangını yan binaya sıçradı, itfaiye müdahalesi sürüyor

Gaziosmanpaşa'da çatı yangını

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki apartmana da sıçradı. Olayın ardından bölgeye yoğun şekilde müdahale ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Müdahale çalışmaları

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Kurtarma ve söndürme çalışmaları sahada sürüyor.

Bölge güvenliği ve takip

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ederken, çevredeki yapıların ve vatandaşların güvenliği ön planda tutuluyor. Gelişmeler yetkililer tarafından takip ediliyor ve kamuoyuna yeni bilgiler ulaşır ulaşmaz paylaşılacak.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki apartmana da...

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki apartmana da sıçradı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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