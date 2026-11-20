Gaziosmanpaşa'da gece çıkan yangın

Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak adresindeki 5 katlı binanın birinci kat dairesinde saat 23.00 sıralarında başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle daire yoğun duman ve alevlerle kaplandı; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve tahliye:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla binada mahsur kalanlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak 6 kişiye müdahale etti ve yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hasar ve inceleme:

Alevlere teslim olan dairede büyük çaplı hasar oluştu ve dairenin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme ve soruşturmaya devam ediyor.

Yetkililer olayla ilgili bilgilerin toplanmasının sürdüğünü belirtirken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadıklarını ifade etti. İtfaiye çalışmalarının ve incelemenin devam ettiği kaydedildi.

GAZİOSMANPAŞA’DA 5 KATLI BİNANIN BİRİNCİ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ. ALEVLERE TESLİM OLAN DAİREDE BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ.