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Gaziosmanpaşa'da genç doktorun ölümüyle ilgili adli inceleme sürüyor

Dr. Pelin Pınar’ın Gaziosmanpaşa’daki evinin 8'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma ve Adli Tıp incelemesi devam ediyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:15

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziosmanpaşa'da genç doktorun ölümüyle ilgili adli inceleme sürüyor

olayın ayrıntıları:

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar’ın, ikamet ettiği binanın 8’inci katındaki balkondan düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen Dr. Pınar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

hastanenin açıklaması:

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.'

soruşturmanın seyri:

Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildiriyor. Bu kapsamda adli ve idari yönden yapılacak değerlendirmeler ile Adli Tıp raporu, ölüm nedeninin resmî olarak tespit edilmesine temel oluşturacak.

Gelişmelerle ilgili yeni açıklamalar yetkili mercilerden geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacak; haberimiz, alınan resmi bilgiler doğrultusunda güncellenecektir.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ’NDE...

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ’NDE ASİSTAN HEKİM OLARAK GÖREV YAPAN DR. PELİN PINAR, YAŞADIĞI BİNANIN 8’İNCİ KATINDAKİ BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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