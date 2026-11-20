Gaziosmanpaşa'da evden çalınan ziynet eşyası soruşturması

Edinilen bilgiye göre, 31 Temmuz'da Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir ikametten yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İstihbarat ve çalışma süreci:

Polis ekipleri, yürüttükleri titiz ve kapsamlı çalışmada olaya ilişkin şüpheli tespitlerine ulaştı. Yapılan araştırma ve teknik-tanık çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen kişiler belirlendi. Şüphelilerden biri olan G.U. hakkında yürütülen soruşturmada, şahsın üzerinde 44 suç kaydı ve 2 aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalama, adli süreç ve soruşturmanın devamı:

G.U., Üsküdar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren birimler, ele geçen veya henüz tespit edilemeyen mal varlığına ilişkin izlerin araştırılmasına devam ediyor.

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