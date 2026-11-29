kaza ve kurtarma çalışmaları:

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Uğrak Mahallesi Aytap mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan 07 ALY 431 plakalı ticari aracın sürücüsü Hamza Y., direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarından yaklaşık 100 metre yükseklikten sahile uçtu.

müdahale ve tahliye:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Gazipaşa Birimi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta bulunan sürücü Hamza Y. ile yolcu Fatma Y. kurtarıldı ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

tedavi ve soruşturma:

Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tahkikat başlattı ve kaza nedeninin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Antalya'da ticari araç 100 metre yükseklikten sahile uçtu: 2 yaralı