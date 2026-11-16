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Gazipaşa'da yaşam daha sağlam: ASAT'ın 7 yıllık 1,4 milyar TL yatırımı

ASAT, 2019-2026'de Gazipaşa'ya içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve asfalt öncelikli projelerle toplam 1.461.573.202 TL üzerinde yatırım yaptı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gazipaşa'da yaşam daha sağlam: ASAT'ın 7 yıllık 1,4 milyar TL yatırımı

yatırımın genel görünümü:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 2019-2026 döneminde Gazipaşa ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık vererek toplam 1 milyar 461 milyon 573 bin 202 TL tutarında yatırım gerçekleştirdi. Çalışmalar içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, atıksu altyapısı ile asfalt uygulamalarını kapsıyor ve ilçenin hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor.

içme suyu yatırımları:

Yapılan en büyük pay içme suyu altyapısına ayrıldı. Bu alanda toplam 708 milyon 563 bin 932 TL harcanırken, ilçeye 350 bin 751 metre içme suyu hattı yatırımı yapıldı. Bu çalışmalar, uzun vadeli su arzı güvenliği ve dağıtım verimliliğinin yükseltilmesine odaklandı.

kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları:

Kanalizasyon altyapısı için yapılan harcama 168 milyon 858 bin 374 TL olarak kaydedildi ve bu kapsamda 55 bin 6 metre kanalizasyon hattı inşa edildi. Yağmursuyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ise 53 milyon 163 bin 878 TL yatırım yapıldı; bu yatırım kapsamında 1.852 metre yağmursuyu hattı çalışması tamamlandı.

atıksu, asfalt ve diğer hizmetler:

Atıksu yatırımları için 126 milyon 57 bin 849 TL kaynak ayrıldı ve ilçenin atıksu altyapısı desteklendi. Üstyapı ihtiyaçlarına yönelik asfalt yatırımları için 296 milyon 178 bin 354 TL harcandı. Ayrıca farklı hizmet alanlarını kapsayan diğer yatırımlar için 108 milyon 750 bin 816 TL kaynak kullanıldı.

Toplanan bu yatırım kalemleri, Gazipaşa'da altyapı hizmetlerinin kapsamını genişleterek yaşam standartlarını yükseltmeyi ve belediyecilik hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2019 – 2026 TARİHLERİ ARASINDA GAZİPAŞA...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2019 – 2026 TARİHLERİ ARASINDA GAZİPAŞA İLÇESİNDE TOPLAM 1 MİLYAR 461 MİLYON 573 BİN 202 TL TUTARINDA YATIRIM YAPTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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