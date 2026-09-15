Dolar 48,6340 +0,02%
Euro 56,1843 +0,08%
Bist 13.987,91 -1,74%
Altın Gram 6.743,89 -0,89%
EUR/USD 1,1549 -0,07%
Brent Petrol 101,77 +0,77%
--°

Gazze enkazlarında ortaya çıkan kalıntılar delil koruma çağrısını gündeme getirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'de enkaz altındaki cansız bedenlerin korunması ve bağımsız araştırmacıların erişimine acil çağrı yaptı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gazze enkazlarında ortaya çıkan kalıntılar delil koruma çağrısını gündeme getirdi

Gazze'de enkazlarla ilgili endişeler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze’de birçok bölgenin, enkaz altındaki ölülerin hiçbirine saygı gösterilmeden buldozerlerle yerle bir edildiğini belirtti. Türk, enkazlarda ortaya çıkan insan kalıntılarının, uzun süredir kayıp ailelerin en büyük korkularını doğruladığını söyledi.

Yıkım, kurtarma ve delil koruma:

Türk, Gazze’nin büyük bölümünün bombalamalar veya ağır makinelerle yapılan yıkım ve temizleme çalışmaları sonucu ağır biçimde tahrip edildiğini vurguladı. Enkaz sahalarında yürütülen müdahalelerin, olası savaş suçu ve diğer ciddi ihlallerle ilgili delillerin korunması açısından kritik önem taşıdığını belirterek, uluslararası araştırmacıların Gazze’nin tüm bölgelerine girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yüksek Komiser, "Gazze’de tahrip edilen yerler de dahil olmak üzere ihlallere dair kanıtların korunması kritik önem taşıyor" diyerek, delil toplama sürecinin engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

Enkazlardan çıkan sayılar ve bulgular:

Filistin Sivil Savunması’nın bildirdiğine göre, Kasım 2025 ile Eylül 2026 arasında Gazze genelinde yıkılan binaların altından 630'dan fazla cansız beden ve insan kalıntısı çıkarıldı. Türk, enkaz altında hala kayıp durumda olanların sayısının 8 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Türk ayrıca, 27 Haziran ile 27 Ağustos arasında çoğunluğu Gazze şehrinde olmak üzere yıkılan 20 binanın altında bulunduğu düşünülen 407 cansız bedenden 233’ünün çıkarıldığını; bu 233 kişinin 74’ünün çocuk, 106’sının ise kadın olduğunu hatırlattı.

Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zaytun bölgesinde ise Filistin Sivil Savunma ekipleri Kasım 2023’te vurulduğu belirtilen alanda 96 cansız beden ve insan kalıntısı buldu; bunların 58’i çocuk, 23’ü kadın olarak kaydedildi ve çoğu el yordamıyla çıkarıldı.

Uluslararası yükümlülükler ve soruşturma çağrısı

Türk, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde kayıp kişileri arama, ölüleri arama, toplama ve tahliye etme konularında açık yükümlülükleri olduğunu söyledi. Ölülerin bulunup defnedilmesinin, hangi şartlarda öldürüldüklerinin tespit edilmesinin yerini tutmayacağını belirterek, konutlara düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivilin, özellikle çocukların, kadınların ve engellilerin öldürüldüğüne dair haberlerin "ciddi endişeler" doğurduğunu ifade etti.

Yüksek Komiser, ihlallerin etkin şekilde soruşturulması, sorumluların hesap vermesi ve tüm devletlerin Gazze genelinde cansız bedenlerin onurlu ve insancıl bir şekilde bulunmasını sağlamak için daha fazla iş birliği sağlaması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ VOLKER TÜRK, İSRAİL ORDUSUNUN KONUŞLANDIĞI...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ VOLKER TÜRK, İSRAİL ORDUSUNUN KONUŞLANDIĞI GAZZE'DEKİ BİRÇOK BÖLGENİN, ENKAZ ALTINDAKİ ÖLÜLERİN HİÇBİRİNE SAYGI GÖSTERİLMEDEN BULDOZERLERLE YERLE BİR EDİLDİĞİNİ VURGULADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çiftçi iade ve iş birliği vurgusuyla Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya gidecek
images

Erdoğan ve Muhammed bin Selman’ın arabuluculuğuyla yaptırımların kaldırıldığı id...
images

Çiftçi: iade süreçleriyle organize suç ağlarını yurtdışında da çökertiyoruz
images

Kaymakam adaylarıyla buluştu: Bakan Güler kursa katıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yarım asırlık ustalıkla ahilik ruhunu yaşatan Giresun'lu demirci yılın ahisi seçildi

Kayseri modeli vurgusuyla Hisarcıklıoğlu tekmer ve dijital merkezleri yerinde inceledi

Harşit çayı'nda fekal kirlilik tespit edildi; Gümüşhane Üniversitesi çözüm önerileri sundu

Sabah trafiğinde aksama: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda zincirleme kaza

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi