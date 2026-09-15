Gazze enkazlarında ortaya çıkan kalıntılar delil koruma çağrısını gündeme getirdi

Gazze'de enkazlarla ilgili endişeler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze’de birçok bölgenin, enkaz altındaki ölülerin hiçbirine saygı gösterilmeden buldozerlerle yerle bir edildiğini belirtti. Türk, enkazlarda ortaya çıkan insan kalıntılarının, uzun süredir kayıp ailelerin en büyük korkularını doğruladığını söyledi.

Yıkım, kurtarma ve delil koruma:

Türk, Gazze’nin büyük bölümünün bombalamalar veya ağır makinelerle yapılan yıkım ve temizleme çalışmaları sonucu ağır biçimde tahrip edildiğini vurguladı. Enkaz sahalarında yürütülen müdahalelerin, olası savaş suçu ve diğer ciddi ihlallerle ilgili delillerin korunması açısından kritik önem taşıdığını belirterek, uluslararası araştırmacıların Gazze’nin tüm bölgelerine girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yüksek Komiser, "Gazze’de tahrip edilen yerler de dahil olmak üzere ihlallere dair kanıtların korunması kritik önem taşıyor" diyerek, delil toplama sürecinin engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

Enkazlardan çıkan sayılar ve bulgular:

Filistin Sivil Savunması’nın bildirdiğine göre, Kasım 2025 ile Eylül 2026 arasında Gazze genelinde yıkılan binaların altından 630'dan fazla cansız beden ve insan kalıntısı çıkarıldı. Türk, enkaz altında hala kayıp durumda olanların sayısının 8 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Türk ayrıca, 27 Haziran ile 27 Ağustos arasında çoğunluğu Gazze şehrinde olmak üzere yıkılan 20 binanın altında bulunduğu düşünülen 407 cansız bedenden 233’ünün çıkarıldığını; bu 233 kişinin 74’ünün çocuk, 106’sının ise kadın olduğunu hatırlattı.

Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zaytun bölgesinde ise Filistin Sivil Savunma ekipleri Kasım 2023’te vurulduğu belirtilen alanda 96 cansız beden ve insan kalıntısı buldu; bunların 58’i çocuk, 23’ü kadın olarak kaydedildi ve çoğu el yordamıyla çıkarıldı.

Uluslararası yükümlülükler ve soruşturma çağrısı

Türk, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde kayıp kişileri arama, ölüleri arama, toplama ve tahliye etme konularında açık yükümlülükleri olduğunu söyledi. Ölülerin bulunup defnedilmesinin, hangi şartlarda öldürüldüklerinin tespit edilmesinin yerini tutmayacağını belirterek, konutlara düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivilin, özellikle çocukların, kadınların ve engellilerin öldürüldüğüne dair haberlerin "ciddi endişeler" doğurduğunu ifade etti.

Yüksek Komiser, ihlallerin etkin şekilde soruşturulması, sorumluların hesap vermesi ve tüm devletlerin Gazze genelinde cansız bedenlerin onurlu ve insancıl bir şekilde bulunmasını sağlamak için daha fazla iş birliği sağlaması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ VOLKER TÜRK, İSRAİL ORDUSUNUN KONUŞLANDIĞI GAZZE'DEKİ BİRÇOK BÖLGENİN, ENKAZ ALTINDAKİ ÖLÜLERİN HİÇBİRİNE SAYGI GÖSTERİLMEDEN BULDOZERLERLE YERLE BİR EDİLDİĞİNİ VURGULADI.