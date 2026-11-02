Gebelik eğitimini tamamlayan adaylar sertifikalarını aldı

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu, 2026 yılı Ekim ayının ikinci grup mezunlarını verdi. Üç hafta süren yoğun ve kapsamlı bir eğitim programına katılan anne ve baba adayları, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Hastanenin deneyimli uzmanları tarafından yürütülen programda gebelik süreci, doğum yöntemleri, bebek bakımı ve lohusalık gibi temel konularda detaylı bilgiler paylaşıldı. Eğitim teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı gösterimler ve yerinde gezilerle desteklendi; programın sonunda katılımcılara hastanenin doğum salonu ve yatan hasta servisleri gezdirilerek süreçlerin işleyişi hakkında pratik bilgi sağlandı.

Hastane yetkililerinin vurgusu:

Erzurum Şehir Hastanesi yetkilileri, eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Yetkililer ayrıca "Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı" vurgusunu yaparak bilinçli ebeveynliğin sağlıklı nesiller yetiştirmedeki önemine dikkat çekti. Sertifika töreni, katılımcıların doğuma hazırlık sürecinde güven ve bilgi kazanmalarına katkı sağlayan bir adım olarak değerlendirildi.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ GEBE OKULU, 2026 YILI EKİM AYININ İKİNCİ GRUP MEZUNLARINI VERDİ. ÜÇ HAFTA SÜREN YOĞUN VE KAPSAMLI BİR EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ANNE VE BABA ADAYLARI, EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK SERTİFİKALARINI ALDI.