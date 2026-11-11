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Gebze'de kırmızı ışığı beklemeyip ters şeride giren servis şoförünün tehlikeli manevrası kamerada

Gebze'de kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride giren servis sürücüsü, motosikletliyi tehlikeye atıp trafiği riske soktu; anlar araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gebze'de kırmızı ışığı beklemeyip ters şeride giren servis şoförünün tehlikeli manevrası kamerada

Gebze'de servis sürücüsünün tehlikeli manevrası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir servis sürücüsünün, kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride girerek yaptığı manevra araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün, ışığın yeşile döndüğü sırada ters şeritten kontrollü olmayan şekilde yola dahil olduğu ve bu sırada trafikteki diğer araçların ile birlikte bir motosikletlinin can güvenliğinin tehlikeye girdiği görülüyor.

görüntüde neler var:

Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde önce ışığın kırmızı olduğu, ardından yeşile döndüğü an görüldü. Bu esnada servis sürücüsü ters şeritten geçiş yaparak ana akıma tehlikeli biçimde katılıyor. Görüntüde motosikletlinin son anda manevra yaparak çarpışmadan kurtulduğu ve servis aracının daha sonra normal şeridine geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi.

trafik güvenliği ve riskler:

Kayda yansıyan sahne, şerit ve ışık kurallarına uymamanın trafik akışında nelere yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Hem servis sürücüsünün hem de diğer sürücülerin ve motosikletlinin can ve mal güvenliği tehlikeye girmiş; olay, trafiğin akışında ani duruşlara ve kazaya davetiye çıkarabilecek davranışların örneğini sunuyor. Görüntüler, ışık ihlallerinin ve ters şerit kullanımının muhtemel sonuçlarını gözler önüne seriyor ve trafikte daha dikkatli olmaya dair uyarı niteliği taşıyor.

Trafik ışığı beklemek yerine şerit ihlali yapan maganda kamerada

Trafik ışığı beklemek yerine şerit ihlali yapan maganda kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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