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Gebze'ye modern destek: yeni itfaiye binasında sona yaklaşılıyor

Gebze'de inşa edilen yeni itfaiye hizmet binasında çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı; iç ve dış montaj işleri tamamlanıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gebze'ye modern destek: yeni itfaiye binasında sona yaklaşılıyor

Gebze yeni itfaiye hizmet binasında son aşamaya gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'de yapımını sürdürdüğü yeni itfaiye hizmet binasında çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı. Tesis, Gebze Millet Bahçesi'nin doğu bölümünde inşa ediliyor ve bölgedeki itfaiye hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

tamamlanan inşaat işleri:

Projede alüminyum doğrama, asma tavan, zemin ve duvar seramik kaplamaları tamamlandı. Otopark bölümündeki duvar seramikleri ile mutfak dolapları ve tezgahların montajı bitirildi. Ayrıca seksiyonel kapı, lavabo ve sıhhi tesisat vitrifiye montajları da gerçekleştirildi. Çevre saha dolgu çalışmaları da sona erdi.

devam eden işler ve planlanan tamamlanma:

İç kapıların kasa ve kanat montajları halen sürüyor. Elektrik ve mekanik tesisat imalatları ile alüminyum kompozit cephe çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların kalan imalatların tamamlanmasıyla sona ermesi planlanıyor.

Tesiste araç garajı, haberleşme ve yönetim birimleri, eğitim ve toplantı salonları, yemekhane ve personel yatakhaneleri yer alacak. Bu birimler sayesinde Gebze'deki itfaiye teşkilatının hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GEBZE&#039;DE YAPIMINI SÜRDÜRDÜĞÜ YENİ İTFAİYE HİZMET BİNASINDA...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GEBZE'DE YAPIMINI SÜRDÜRDÜĞÜ YENİ İTFAİYE HİZMET BİNASINDA ÇALIŞMALARIN YÜZDE 85'İ TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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