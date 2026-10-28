Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,4390 +0,14%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.503,35 -0,38%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 110,96 +1,42%
--°

Gece devriyesi hırsızlığı önledi: orman envanterleri araçta bulundu

Atakum'da gece devriyesi sırasında jandarma, Orman İşletme Şefliği'ne ait malzemeleri araca yükleyen A.A.'yı 01.30'da suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece devriyesi hırsızlığı önledi: orman envanterleri araçta bulundu

Gece devriyesi hırsızlığı önledi: orman envanterleri araçta bulundu

Samsun’un Atakum ilçesinde gece devriyesi yapan jandarma ekipleri, Atakum Orman İşletme Şefliğine ait orman malzemelerini bir araca yükleyen şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay, Kayagüney Mahallesi'nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

olayın tespit ve müdahalesi:

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında A.A.'nın (54) Atakum Orman İşletme Şefliğine ait malzemeleri aracına yüklediğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine Atakum Orman İşletme Şefliği görevlileri çağrıldı ve yapılan incelemede söz konusu malzemelerin işletmeye ait olduğu belirlendi.

gözaltı ve adli süreç:

Şüpheli A.A., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN A.A., BUGÜN SAMSUN ADLİYESİ&#039;NE SEVK EDİLDİ.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN A.A., BUGÜN SAMSUN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası'nda eş zamanlı baskın: 45 şüpheli jandarmada
images

Bolu'da yemek molasında asansörde kalan çift itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı
images

Sancaktepe pazarındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: biri çocuk, altı yaralı
images

şile’de taşan dere cami ve villaları su altında bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda eş zamanlı baskın: 45 şüpheli jandarmada

Bolu'da yemek molasında asansörde kalan çift itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı

Manisa'da 103. yıl coşkusu Atatürk anıtında yükseldi

Dolmabahçe Caddesi'nde cumhuriyet coşkusu kırmızı-beyaz ışıklarla yansıyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı