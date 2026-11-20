Gece boyunca süren lodos sahil şeridini etkiledi

Gün boyu etkili olan yağış ve lodos, gece saatlerinde de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından şehir genelinde rüzgârın etkisi belirginleşti. Özellikle kıyı kesimlerinde rüzgârın hızıyla denizde gözle görülür dalga oluşumları kaydedildi.

Denizde oluşan dalgalar:

Beşiktaş Sahili çevresinde denizde oluşan dalgalar sahil hattında hareketlilik yarattı. Dalgaların hızı ve yüksekliği ziyaretçilerin dikkatini çekerken, sahil boyunca ağaçların dalları rüzgârın etkisiyle sallandı. Gece boyu devam eden lodos, kıyı görünümünde dalga ve köpük izleri bıraktı.

Sahildeki gözlemler ve davranışlar:

Bazı vatandaşlar, denizdeki hareketliliği izlemek için sahile çıktı ve bir süre dalga izledi. Genel görüntü, rüzgârın etkisinin sahil ve kıyı bitkileri üzerinde de hissedildiğini ortaya koydu. Yetkililerin uyarıları doğrultusunda vatandaşların dikkatli davranmaya devam ettiği gözlemlendi.

Gece boyunca süren lodosun etkisi sabah saatlerine kadar sürdü; sahil boyunca oluşan dalga ve rüzgâr izleri günün ilk ışıklarında da görüldü.

İSTANBUL’DA GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ VE LODOS, GECE SAATLERİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ. ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE BEŞİKTAŞ SAHİLİ’NDE DALGALAR OLUŞURKEN, AĞAÇ DALLARI RÜZGARIN ETKİSİYLE SALLANDI.