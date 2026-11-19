Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi içindeki Kazancılar Çarşısı'nda meydana gelen soygunda, bir sarrafın iş yerinin kepenkleri gece saatlerinde kırılarak içeri girildi. İddialara göre hırsızlar, iş yerinden yaklaşık 300 gram altın ve toplam değeri 1 milyon 800 bin TL olan ziynet eşyasını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Soygunu sabah saatlerinde iş yerine gelen sarraf fark etti ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaparken güvenlik kamerası kayıtları ve olay yeri tespit çalışmaları başlatıldı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceleyerek şüphelilerin tespitine odaklandı. Yapılan çalışma kapsamında toplam 130 saatlik kamera görüntüsü incelendi ve suçla ilişkilendirilen kişiler belirlendi.

Görüntüler ve yapılan tespitler sonucunda şüphelilerin M.E. (20) ve M.S. (19) olduğu belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.E. ve M.S. yakalandı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ele geçirilen eşya ve deliller:

Polis ekiplerinin operasyonunda, çalındığı iddia edilen ziynet eşyaları eksiksiz olarak ele geçirildi. Ele geçen eşyalar iş yeri sahibine teslim edildi. Olayla ilgili olarak şüphelilerin olaydan önceki ve soygun anındaki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi ve soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kolluk güçleri benzer olayların önlenmesi için emniyet tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Kayseri’de 1 milyon 800 bin TL’lik sarraf soygununun şüphelileri yakalandı: 2 gözaltı