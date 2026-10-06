Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

kaza ayrıntıları:

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Akgül yönetimindeki 55 K 2499 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarpıp devrildi.

yükün dağılımı ve etki alanı:

Bafra ilçesindeki sebze halinden yüklenen ve Çarşamba ilçesindeki sebze haline götürülmekte olan kamyonun üzerindeki yaklaşık 10 ton kapya biber, devrilme sonucu karayoluna saçılarak yaklaşık 30 metrelik bir alana yayıldı. Yola saçılan ürünler, trafik güvenliği ve temizlik çalışmaları nedeniyle toplanmak zorunda kaldı.

yaralanma ve müdahale:

Kazada kamyon sürücüsü Ali A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berkan Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle ana güzergâh trafiği geçici olarak yan yoldan verildi. Olay yerine çağrılan vinç ile devrilen kamyon kaldırılırken, yola saçılan biberler kamyonetlere yüklenerek bölge temizlendi ve karayolu kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

SAMSUN'UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE DEVRİLEN KAMYONDAKİ YAKLAŞIK 10 TON KAPYA BİBER YOLA SAÇILIRKEN, KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.