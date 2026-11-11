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Gece yarısı Elbistan'da işçi konteynerinde yangın çıktı

Elbistan'ın Çiçek Mahallesi'nde köy evi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı Elbistan'da işçi konteynerinde yangın çıktı

Elbistan'da konteyner yangını

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi'nde, köy evi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

Durumun fark edilmesinin ardından ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri koordineli şekilde çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar durumu ve soruşturma:

Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı; soruşturmanın detaylarıyla ilgili açıklama bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE KÖY EVİ İNŞAATI İŞÇİLERİNİN KALDIĞI KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN...

KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE KÖY EVİ İNŞAATI İŞÇİLERİNİN KALDIĞI KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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