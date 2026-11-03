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Gece yarısı Konya'da otobüs şarampole devrildi: 45 yaralı

Konya'nın Hüyük yakınlarında Antalya-Iğdır seferini yapan şehirlerarası otobüs, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi; 45 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:21

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 08:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı Konya'da otobüs şarampole devrildi: 45 yaralı

Konya'da gece yarısı ulaşım kazası

Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında saat 02.00 sıralarında Antalya-Iğdır seferini yapan şehirlerarası bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 45 kişi yaralandı. Olay, Isparta Beyşehir kara yolu üzerinde, Beyşehir'e yaklaşık 20 kilometre kala meydana geldi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, kazaya ilişkin ilk belirlemelerde Yeni Diyarbakır firmasına ait otobüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yoldan çıkarak şarampole devrildiği bildirildi. Kaza yerine intikal eden ekipler olay yerinde müdahale sağlayarak yaralıları nakletti.

Yaralıların durumu ve hastane sevkleri:

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu aktarılırken, durumları daha ciddi olduğu değerlendirilen 5 kişinin Konya'ya, 3 kişinin Seydişehir ilçesine sevk edildiği belirtildi. Kalan yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat ekipler tarafından sürdürülüyor; olayın nedenine ilişkin resmi soruşturmanın sonuçları yetkililerce açıklanacak.

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİ YAKINLARINDA KONTROLDEN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU...

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİ YAKINLARINDA KONTROLDEN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU 3’Ü AĞIR, 39 KİŞİ HAFİF OLMAK ÜZERE 42 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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