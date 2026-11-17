Gece saatlerinde müdahale ve uyarı:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 3. katında gece saatlerinde bir yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın ve apartmandan gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalanların kurtarılması:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı zamanda apartmanda mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı. Sepetli itfaiye aracı kullanılarak mahsur kalanlar kontrollü şekilde tahliye edildi. Ekiplerin eş zamanlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Etki ve soruşturma:

Yaşanan olayda 8 kişi dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BURSA'DA 7 KATLI BİR APARTMANIN 3. KATINDA ÇIKAN YANGIN, MAHALLELİYİ SOKAĞA ÇIKARDI. ÇIĞLIKLARIN ATILDIĞI YANGINDA 8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENİRKEN, MAHSUR KALANLAR İSE SEPETLİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI.