Gece yolculuğu yarıda kaldı: motoruna giren yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Atakum'ta motoruna giren kedi kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesinde gece saatlerinde bir SUV'nin motor bölümüne yavru kedi girdi. Sürücü bir süre ilerledikten sonra araçtan gelen sesleri duydu, aracı yol kenarına çekip kaputu açtı ve motor yanında kediyi fark etti.

ihbar ve müdahale:

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kediyi bulunduğu motor bölümünden çıkarmak için müdahale etti.

kurtarma ve son durum:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yavru kedi sıkıştığı motor bölümünden çıkarıldı ve güvenli bir alana bırakıldı.

SAMSUN’DA BİR OTOMOBİLİN KAPUTUNA GİREREK SEYAHAT EDEN KEDİ, SÜRÜCÜNÜN FARK ETMESİ ÜZERİNE İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.