MTSO acil 5 bin ek geçiş belgesi talep etti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, Türkiye ile Rusya arasında 2026 yılı için belirlenen ikili geçiş belgesi kotasının yıl bitmeden tükendiğini bildirerek Rusya'ya ihracat yapan taşımacılar için 5 bin ek geçiş belgesi talep etti.

Sınırda bekleyen TIR'ların ihracata etkisi:

Yıldızgörer, narenciye sezonunun en yoğun döneminde yaklaşık 400-500 TIR'ın geçiş belgesi bulunmadığı için sınır kapılarında beklediğini ve bu durumun ihracatı doğrudan etkilediğini söyledi. Karadeniz'deki güvenlik sorunları nedeniyle Ro-Ro seferlerinde yaşanan aksamaların kara yolu taşımacılığına olan talebi artırdığını ve bunun geçiş belgesi kotasında baskıya yol açtığını vurguladı.

Yıldızgörer, "Sınırda bekleyen her TIR, ihracatçımız için hem ürün hem de para kaybı demek. Yaş meyve ve sebze beklemeye dayanmıyor. Sevkiyatların zamanında tamamlanması, ihracatçılarımızın Rusya pazarında yıllar içinde kurduğu ticari ilişkilerin korunması için de çok önemli" dedi.

Acil çözüm talepleri ve gelecek yıl uyarısı:

Yıldızgörer, Rus makamları nezdinde 5 bin ek ikili geçiş belgesi temini için ivedilikle girişimde bulunulmasını talep etti ve sınırda bekleyen araçların geçişini sağlayacak geçici tedbirlerin de değerlendirilmesini istedi.

Türkiye ile Rusya arasında 2026 için belirlenen 40 bin adetlik kotanın yıl bitmeden tükenmiş olmasının, 27 Kasım'da İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında gündeme alınmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Yıldızgörer, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için 2027 yılı kotasının artan ticaret hacmi, sezonluk sevkiyat yoğunluğu ve Ro-Ro hattındaki aksaklıklar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini; kalıcı çözümün kotanın gerçek ihtiyaca göre tayin edilmesi olduğunu belirtti.

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER