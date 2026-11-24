Nostalji trafiğe geri döndü:

1966 model Mercedes O 302, Bursa'da nostaljik otobüs müzesi kurma çalışmalarını yürüten Bilal Acar tarafından baştan sona restore edilerek yeniden yollara çıktı. Gençlik yıllarında ailesine ait olan ve yıllar önce hurdaya ayrılan araç, Ahmet Canbaz'ın teknik ve finansal desteğiyle yaklaşık iki yıl süren çalışmanın ardından trafikte nostalji rüzgârı estirdi. Araç, kısa sürede sürücü ve yolcular tarafından yoğun ilgi gördü; trafikteki vatandaşlar kornalarla ve el sallayarak gösteri yaptı.

Restorasyonun detayları:

Aracı 2023-2024 yıllarında atölyeye getirip yoğun restorasyon çalışmalarıyla hayata döndürdüklerini söyleyen Acar, bu sürecin hem duygusal hem de teknik boyutları olduğuna dikkat çekti. Acar, "30 yıl sonra yeniden direksiyona geçmek çok güzel bir duygu" diyerek, aracın kendisi ve kent hafızası için taşıdığı değeri vurguladı. Canbaz ise restorasyonun sabır ve titizlik gerektirdiğini belirterek, geçmişe ait aksesuar ve detayların doğru korunmasının çalışmaların kilit noktası olduğunu aktardı.

Proje ve gelecek planları:

Canbazlar Karoser'in envanterinde şu an Bilal Bey'e ait 17 araç bulunduğu; dört aracın halen restorasyondan geçtiği ve 2027 yılında dört araç daha kazandırma hedefinin bulunduğu belirtildi. Bursa esnafının desteğiyle yürütülen projede, müzecilik çalışmalarının 2028 yılının ortalarında tamamlanması planlanıyor. Yeniden yollara çıkan Mercedes O 302'nin ise müze projesi kapsamında Kocaeli'ye götürülerek sergilenmesi hedefleniyor. Acar ve Canbaz, bu tür araçları gelecek nesillere aktarmanın ve Türkiye'de korunmasını sağlamanın önemine dikkat çekti.

BURSA'DA NOSTALJİK OTOBÜS MÜZESİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BİLAL ACAR, GENÇLİK YILLARINDA AİLESİNE AİT OLAN VE YILLAR ÖNCE HURDAYA AYRILAN MERCEDES O 302 MODEL OTOBÜSÜ YENİDEN YOLLARA ÇIKARDI. AHMET CANBAZ'IN DESTEĞİYLE BAŞTAN SONA RESTORE EDİLEN OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNA YAKLAŞIK 30 YIL SONRA YENİDEN GEÇEN ACAR, TRAFİKTE VATANDAŞLARIN KORNA VE EL SALLAYARAK GÖSTERDİĞİ İLGİYLE DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI. RESTORE EDİLEN NOSTALJİK OTOBÜSÜN, KOCAELİ'DE KURULMASI PLANLANAN MÜZEDE SERGİLENMESİ HEDEFLENİYOR.