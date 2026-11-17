Gediz belediyesi'nden akülü araç teslimatı:

Gediz ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü engelli aracı, Kütahya merkezde yaşayan Onur Budak'a teslim edildi. Destek, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel ile belediye ekiplerinin girişimleri sonucu sağlandı.

Teslimat süreci:

Akülü araç, hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edildikten sonra Gediz Belediyesi ekipleri tarafından Onur Budak'ın Kütahya merkezdeki evine götürülerek teslim edildi. Belediye, gelen talebe kayıtsız kalmayarak sorunun çözümüne aracılık etti.

Günlük yaşama etkisi:

Belediye yetkilileri, desteğin Onur Budak'ın gündelik yaşamını kolaylaştıracağını belirtti. Onur'un daha önce fizik tedavi merkezine annesinin sırtında gitmek zorunda kaldığı ifade edilirken, akülü aracın hareket özgürlüğünü artıracağı vurgulandı.

Necdet Akel, ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANI NECDET AKEL, HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AKÜLÜ ENGELLİ ARACI ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR. GEDİZ MERKEZ VE KÖYLERİNİN ARDINDAN İYİLİK ELİ BU KEZ KÜTAHYA MERKEZDE YAŞAYAN BUDAK AİLESİNE UZANDI