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Gediz’de araçta 4 bin 800 içimlik bonzai bulundu; iki kişi tutuklandı

Gediz'de polisin takibi sonucu araçta A4 kâğıdına emdirilmiş 4 bin 800 içimlik sentetik kannabinoid bulundu; iki kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gediz’de araçta 4 bin 800 içimlik bonzai bulundu; iki kişi tutuklandı

Operasyonun özeti:

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışma sonucu, Uşak'tan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine uygulanan takip ve arama neticesinde önemli bir miktar madde ele geçirildi. Olayda üç şüpheli yakalandı; ikisi tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

ele geçirilen maddeler ve yöntem:

Polis ekiplerinin araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yaptığı detaylı aramalarda, 3 parça halinde toplam 4 bin 800 içimlik A4 kâğıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi bulundu. Ele geçirilen maddenin paketleme ve taşıma şeklinden, suç örgütlerinin piyasaya sürme yöntemlerine ilişkin izler bulunduğu değerlendirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda gözaltına alınan H.D., M.D. ve S.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece H.D. ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

emniyetin açıklaması ve bölgedeki mücadele:

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçede uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, istihbarata dayalı takiplerin benzer vakaların önlenmesinde belirleyici olduğuna dikkat çekildi ve toplum desteğinin suçla mücadelede önemine işaret edildi.

GEDİZ’DE POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

GEDİZ’DE POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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