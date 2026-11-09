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Geleceğe işleyen miras: Atatürk'ü anıyoruz

Müteahhit Mehmet Kaya, 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri rahmet ve saygıyla anarken cumhuriyete bağlılığı vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Geleceğe işleyen miras: Atatürk'ü anıyoruz

Mehmet Kaya'dan 10 Kasım mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit Mehmet Kaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında rahmet ve saygıyla andığını bildirdi.

Atatürk'ün önderliği ve Kurtuluş Savaşı:

Kaya, mesajında Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı olan Atatürk'ün milletin bağımsızlığı, huzur ve refahı için gösterdiği azim, cesaret ve kararlılığı vurguladı. Atatürk'ün komuta ettiği mücadelede askerî dehasını ortaya koyduğunu, milletin istiklal aşkıyla birlikte büyük bir zafer kazandığını belirten Kaya, Atatürk'ün Cumhuriyeti "en büyük eserim" olarak nitelendirdiğine ve gençlere yönelik güveninin bugün için de yol gösterici olduğuna dikkat çekti.

Gençliğe ve cumhuriyete çağrı:

Mesajında Atatürk'ün 'Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak' ve 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözlerini hatırlatan Kaya, bugünün nesillerinin bu mirasa sahip çıkması gerektiğini söyledi. Cumhuriyete bağlılık, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemine işaret eden Kaya, "İlelebet yaşayacağına inancımız tam olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını 'Türkiye Yüzyılı' yapmak" hedefiyle daha müreffeh bir gelecek inşa etme gayretinin süreceğini ifade etti.

Mesajını şöyle tamamladı: "Ebediyete irtihalinin 88'inci yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyorum."

MEHMET KAYA

MEHMET KAYA

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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