Geleceğe nefes veren fidanlar Havran ve Gömeç'te toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri:

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinlikler kapsamında 11 Kasım tarihinde Balıkesir'in Havran ve Gömeç ilçelerinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Programlara öğrenciler, ilçe protokolleri ve çok sayıda vatandaş katılarak çevre bilinci ve doğa sevgisine vurgu yaptı.

Havran'da programın ayrıntıları:

Havran'ın Halılar Mahallesinde düzenlenen törende; Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte katılımcılar fidanları dikerek yeşil bir gelecek için katkı sundu.

Gömeç'te çocuklar ve kurumlar ön plandaydı:

Gömeç'teki program Hacıhüseyinler Mahallesi'nde yapıldı; etkinliğe Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Gömeç İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Halil Eğri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye, Kızılay temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özellikle çocukların yoğun katılım gösterdiği programlarda, çevre bilinci ve doğa sevgisinin küçük yaştan kazandırılmasının önemi tekrarlandı.

Her iki ilçede de dikilen fidanlarla geleceğe yeşil bir miras bırakılması hedeflenirken, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle çevre farkındalığını artırmaya yönelik mesajlar verildi ve toplumun doğaya sahip çıkmasının önemi vurgulandı.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA BALIKESİR’İN HAVRAN VE GÖMEÇ İLÇELERİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE YÜZLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU. ÖĞRENCİLER, PROTOKOL ÜYELERİ VE VATANDAŞLARIN KATILDIĞI ETKİNLİKLERDE ÇEVRE BİLİNCİ VE DOĞA SEVGİSİNE VURGU YAPILDI.