Geleceğin çevrecileri okullarda yetişiyor: Yeşilyurt'tan sıfır atık vurgusu

eğitim çalışmasını yerinde takip etti:

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından bir özel eğitim kurumunda düzenlenen farkındalık eğitimini takip eden Prof. Dr. İlhan Geçit, çalışmayı yerinde izledi. Okul idarecileri ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Geçit, konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim programına katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi'nde görev yapan çevre mühendisleri tarafından öğrencilere iklim değişikliğinin nedenleri, çevre üzerindeki etkileri, doğal kaynakların korunması, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Eğitim içerikleri, öğrencilerin anlayacağı dil ve uygulamalı örneklerle desteklendi.

çevre bilinci küçük yaşlarda kazanılmalı:

Eğitim programının ardından öğrencilere hitap eden Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, çevre bilincinin erken yaşlarda kazanılmasının geleceğin daha sağlıklı ve yaşanabilir olmasını sağlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Hem bilimsel hem de anlaşılabilir bir dille sizlere çevrenin önemini anlatıyoruz. Bu çalışmalarla toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz," dedi.

Geçit, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde yürütülen faaliyetlerle çok sayıda öğrenciye ulaştıklarını, çocukların gösterdiği ilgi ve duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin sebeplerinin önemli bir bölümünün insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

sıfır atık projelerine destek:

Başkan Geçit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ölçekte önemli bir çevre hareketine dönüştüğünü belirtti. "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde artık dünyada bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık projelerine bizler de elimizdeki imkânlarla katkı sunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Geçit, çevre ve doğa bilincinin küçük yaşlarda kazanıldığında kalıcı hale geldiğini, bu nedenle okullarda gerçekleştirilen iklim değişikliği ve sıfır atık eğitimlerini çok değerli bulduklarını açıkladı ve belediyenin ilgili eğitim çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

BAŞKAN GEÇİT: "SIFIR ATIK HAREKETİNİ TÜM İMKÂNLARIMIZLA DESTEKLİYORUZ"