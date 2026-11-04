Geleceğin koruyucuları: Uşak'ta öğrencilere kültürel miras eğitimi

Eğitim programı ve uygulaması:

Uşak Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kültür Koruyucuları' çocuk eğitim programı kapsamında, Yaşar Akar İlkokulu öğrencilerine müze uzmanları tarafından kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi.

İçerik ve yöntemler:

Müze uzmanları, öğrencilere kültür varlıklarının önemi, tarihi eserlerin korunması ve kaçakçılığın kültürel mirasa verdiği zararlar konularını anlattı. Eğitim interaktif bir yapıda gerçekleştirildi; öğrenciler sorular sorup yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı buldu ve mirasın korunmasında kendi sorumluluklarının olduğunu öğrendi.

Hedefler ve yaygınlaştırma:

Program, çocuklarda erken yaşta kültürel miras bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Yetkililer, belirlenen takvim doğrultusunda programın Uşak genelindeki okullarda devam edeceğini ve daha fazla öğrenciye ulaşarak kültürel mirasın korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

UŞAK MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “KÜLTÜR KORUYUCULARI” ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA, YAŞAR AKAR İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ.