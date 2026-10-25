Gelecek planları konuşuldu: Çilimli yöneticiler öğretmen ve gençlerle buluştu

Çilimli'de yöneticiler okul ziyaretinde

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş ve Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Çilimli Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında okul yetkilileriyle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, yöneticiler öğretmen ve öğrencilerle yakından ilgilendi.

öğrencilerle eğitim sohbeti:

Kaymakam Altıntaş ve Başkan Yıldız, öğrencilerle eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları üzerine sohbet etti. Görüş alışverişinde bulunan yöneticiler, gençlere çalışmalarında başarı dileklerini iletti ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

öğretmenlerle değerlendirme:

Okul ziyaretinde ayrıca öğretmenlerle bir araya gelen Altıntaş ve Yıldız, eğitim camiasıyla sohbet ederek okul ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, öğretmenlerle sürdürülen diyaloğun güçlendirilmesi ve öğrencilere sağlanacak desteklerin önemine dikkat çekilmesiyle tamamlandı.

Altıntaş ve Yıldız, gençlerin hedeflerine ulaşmaları için çaba göstermelerinin önemini vurgulayarak, eğitim sürecinde başarı temennisinde bulundu.

ÇİLİMLİ KAYMAKAMI AHMET ALİ ALTINTAŞ, BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ İLE BİRLİKTE ÇİLİMLİ ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. ALTINTAŞ, ÖĞRENCİLERLE SOHBET EDEREK EĞİTİM HAYATLARINDA BAŞARILAR DİLEDİ.