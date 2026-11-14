Geleneksel oyunlarla öğrenen nesil: Bilecik'te maarifin kalbinde oyun coşkusu

Etkinlikte amaç ve kapsam:

Bilecik Atatürk İlkokulu'nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde ilkokul öğrencileri hem eğlendi hem öğrendi. Programa Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı ve etkinliğin okul yaşamına kattığı dinamizm vurgulandı.

Oynanan oyunlar ve kazanımlar:

Etkinlikte öğrenciler 'Çevir Bul', 'Hımbıl', 'Kabak', 'Tombik', 'Birlikte Zıpla' ve 'Sessiz İstasyon' gibi geleneksel oyunları oynadı. Bu oyunlarla amaç, geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak ve öğrencilerin sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerini; paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmekti.

İl Millî Eğitim Müdürü'nden değerlendirme:

Serdal Şimşek etkinliğe ilişkin, "Çocuklarımızın oyun oynarken öğrenmesi, keşfetmesi ve birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşaması bizler için çok kıymetli. Geleneksel çocuk oyunlarımız, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra çocuklarımızın arkadaşlık, paylaşma ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Okul bahçelerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesini, çocuklarımızın oyunla büyüyüp öğrenmesini önemsiyoruz" dedi.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLER GELENEKSEL OYUNLARLA HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ