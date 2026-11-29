Samsun'da geleneksel Türk okçuluğu turnuvası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuva, 'Gelenekten Geleceğe, Birlikten Hedefe' sloganıyla Samsun Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyonun temel hedefi Türk okçuluk geleneğinin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesiydi.

Etkinliğin amacı:

Programda konuşan Burhan Mucur, Türk milletinin cesaretine ve mücadele ruhuna vurgu yaparak etkinliğin sadece bir spor karşılaşması olmadığını söyledi. Mucur, ortak tarih ve kültür etrafında buluşmanın önemine dikkat çekti ve turnuvanın asıl amacının dereceye girmekten çok dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirmek olduğunu belirtti. Konuşmasında 'Burada herkes birinci' ifadesine yer verdi.

Kardeşlik vurgusu ve fidan bağışı:

Mucur, Azerbaycan ve Türk dünyasıyla olan kardeşlik bağlarına değinerek Karadeniz Azerbaycan Türkleri ve Soydaşlar Derneği temsilcilerinin programda bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Turnuvada sivil toplum kuruluşları temsilcileri belirledikleri anlamlı ifadeler doğrultusunda atış yaptı. Organizasyon kapsamında, tüm katılımcılar ve şehitler adına önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na 5 bin 555 fidan bağışlandı. Etkinlik, dereceye giren kurumlara ödüllerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

SAMSUN'DA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU TURNUVASI DÜZENLENDİ.