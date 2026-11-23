Gelinlik hayali gerçek oldu:

Kilis'te doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki Fatma Çomakçı, aldığı özel eğitim sayesinde önemli ilerlemeler kaydetti. Uzun yıllardır kurduğu gelinlik hayali, ailesi ve yakınlarının düzenlediği temsili düğünle gerçekleşti.

Özel eğitim süreci:

Aile, kızlarının gelişiminde eğitimin belirleyici olduğunu vurguladı. Anne Ayşe Çomakçı, kızının 3 yaşında özel eğitim almaya başladığını, önce yürümeye engel olduğu halde şimdi yürüdüğünü ve konuşma güçlüğünü aştığını söyledi. Anne, özel eğitimin ailelerine kattıklarını anlatarak öğretmenlere ve destek verenlere güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Aile ve toplum desteği:

Baba Ali Çomakçı ise kızının hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi ve benzer etkinliklerin diğer engelli çocuklar için de yapılmasını diledi. Temsili düğünde aile üyeleri, komşular ve arkadaşlar Fatma'nın sevincine ortak oldu.

Fatma, geleceğe dair planlarını da paylaştı; doktor olmak istediğini söyleyen genç kız, destekleri için Kilis Valisi Ömer Kalaylı'ya teşekkür etti. Davetliler, bu özel günde aileyi yalnız bırakmayarak genç kızın mutluluğunu paylaştı.

Bu örnek, aile desteği ve özel eğitimin bir araya gelerek engelli bir bireyin yaşam kalitesini ve umutlarını nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Aile ve çevrenin seferber olması, Fatma'nın hayallerini gerçekleştirmesinde belirleyici oldu.

YÜRÜMEYİ BAŞARAN FATMA'NIN GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU, ŞİMDİ DOKTOR OLMAK İSTİYOR