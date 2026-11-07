Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Gemlik çarşı meydanı'nda bacadan yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

Bursa'nın Gemlik çarşı meydanındaki bir balıkçı işletmesinin bacasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gemlik çarşı meydanı'nda bacadan yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

Gemlik çarşı meydanı'nda çıkan yangına hızla müdahale edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çarşı meydanında bulunan bir balıkçı işletmesinin bacasında aniden alevler yükseldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etti.

yangının gelişimi ve müdahale:

İşletmenin baca kısmından çıkan alevler çevrede paniğe neden oldu ve dumanı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Gelen ekipler, müdahaleyi zamanında gerçekleştirerek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

olay sonrası durum:

İtfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından çarşıdaki rutin yaşam normale döndü.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE ÇARŞI MEYDANINDA Kİ BİR BALIKÇININ BACASINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİ...

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE ÇARŞI MEYDANINDA Kİ BİR BALIKÇININ BACASINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ. İTFAİYE EKİPLERİNCE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINAN ALEVLER ÇARŞI DA PANİĞE NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı
images

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce du...
images

İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı
images

İzmir polisinin operasyonunda 33 yıl 5 ay cezayla aranan zanlı yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce durun

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

KKTC'de askeri temas: Bayraktaroğlu cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi