Gemlik çarşı meydanı'nda bacadan yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi

Gemlik çarşı meydanı'nda çıkan yangına hızla müdahale edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çarşı meydanında bulunan bir balıkçı işletmesinin bacasında aniden alevler yükseldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etti.

yangının gelişimi ve müdahale:

İşletmenin baca kısmından çıkan alevler çevrede paniğe neden oldu ve dumanı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Gelen ekipler, müdahaleyi zamanında gerçekleştirerek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

olay sonrası durum:

İtfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından çarşıdaki rutin yaşam normale döndü.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE ÇARŞI MEYDANINDA Kİ BİR BALIKÇININ BACASINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ. İTFAİYE EKİPLERİNCE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINAN ALEVLER ÇARŞI DA PANİĞE NEDEN OLDU.