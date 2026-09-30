Gemlik'te termal deneyiminde 5 yıldızlı konfor

Gemlik Termal Tesisi, turizm çıtasını yükseltiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında hizmete açılan Gemlik Termal Tesisi, yerli ve yabancı ziyaretçilere modern termal ve konaklama imkânı sağlıyor. Belediye iştiraki BURFAŞ tarafından işletilen tesis, Gemlik Hisar Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin metrekarelik bir alanda konumlanıyor ve bölgenin termal kaynaklarını güncel kullanım alanlarıyla buluşturuyor.

Tesis yapısı ve temel olanaklar:

Tesis üç kattan oluşuyor ve toplam 6 bin 80 metrekare kullanım alanına sahip. İçerisinde termal havuz, Türk hamamı, iki buhar odası ve iki sauna yer alıyor. Ziyaretçilere yönelik soyunma kabinleri, duşlar, saç kurutma alanları ve dinlenme bölümleri de mevcut. Hijyen ve konfora önem veren işletme, aynı anda yaklaşık 50 kişiye hizmet verebilen termal bölümlerde misafirlere büyük havlu, baş havlusu, peştemal ve tek kullanımlık terlik gibi ürünleri ücretsiz sunuyor.

Tesisin otopark kapasitesi 62 araç olarak planlanırken, modern ve güvenli yapısıyla işletme, 5 yıldızlı otel konforunu aratmayan bir hizmet hedefliyor.

Sağlık, spor ve aileye yönelik hizmetler:

Gemlik Termal Tesisi'nin bir bölümü fiziksel aktivite ve sağlık danışma merkezi olarak işlev görüyor. Tesiste ziyaretçilere ücretsiz olarak psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen desteği sağlanıyor; böylece termal kürlerle birlikte sağlık odaklı takip ve yönlendirme imkanları sunuluyor.

Ailelerin birlikte vakit geçirebilmesi için tesiste 7 adet özel aile hamamı bulunuyor. Bu alanlar, termal deneyimi aile ile paylaşmak isteyenlere özel kullanım avantajı veriyor.

Konaklama kısmında ise toplam 8 oda ve 26 yatak kapasitesi mevcut. Konaklayan misafirler havlu, bornoz, tek kullanımlık terlik, çelik kasa, mini buzdolabı, çay-kahve seti ve Wi-Fi gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabiliyor.

Tesis bünyesindeki BURFAŞ B Kafe, kiosk menü cihazları üzerinden alınan siparişleri hazırlayıp görevli personel aracılığıyla misafirlere ulaştırıyor; kafe çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri sunuyor.

Gemlik Termal Tesisi'nden yararlanan vatandaşlar tesisin temiz, konforlu ve fiyat açısından uygun olduğunu belirterek hizmetten memnuniyetlerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise, "Bursa’mızın ‘turizm kenti’ kimliğini güçlendirmeye yönelik bütüncül bir planlama yapıyoruz... özellikle tesislerimizde yüksek standartta hizmet sunuyoruz" sözleriyle tesisin bölgeye katkısına dikkat çekti. Şahin Biba, vatandaşları tesis imkanlarından faydalanmaya davet etti.

Genel değerlendirmede Gemlik Termal Tesisi, altyapı ve hizmet çeşitliliğiyle kente alternatif bir turizm ve sağlık merkezi sunarken, aile odaklı çözümler ve ücretsiz sağlık danışmanlıklarıyla ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sağlamayı amaçlıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘GEMLİK TERMAL TESİSİ’NDE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE 5 YILDIZ AYARINDA TERMAL VE KONAKLAMA HİZMETİ SUNUYOR.