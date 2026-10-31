Gemsaz sahilinde kaçak midye avcılığına müdahale: 350 kilogram midye ve tekne el konuldu

Gemsaz'daki denetim sonuçları:

Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Destek Kolluk Tim Komutanlığı ekiplerinin 30 Ekim'de Gemsaz sahilinde gerçekleştirdiği müşterek denetimde yasa dışı midye avcılığı yapıldığı tespit edildi. Operasyonda avlanmada kullanılan tekne ve yasa dışı yollardan elde edildiği belirlenen 350 kilogram midye yetkililerce alıkonuldu.

uygulanan yaptırımlar ve işlemler:

Denetimde sorumlulara toplam 182.006 TL idari para cezası uygulandı. Kaçak avcılıkta kullanılan tekneye el konulurken, alıkonulan canlı midyeler sağlık kontrollerinin ardından çevre ve deniz ekosistemine zarar vermemesi için yeniden denize bırakıldı. Yetkililer, el konulan malzemeler ve idari işlemlerle ilgili tutanak tuttu.

kaynakların korunması ve denetimlerin devamı:

Yetkililer, denizlerdeki doğal kaynakların korunması ve su ürünleri stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bölgedeki kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin artırılacağı ve mevzuata aykırı faaliyetlere karşı idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

Gemlik'te yürütülen bu tür müşterek kontroller, hem stok yönetimi hem de kamu sağlığı açısından önem taşıyor. Yetkililer, vatandaşları yasadışı avcılıkla ilgili bilgi vermeye ve deniz kaynaklarının korunmasına destek olmaya çağırdı.

BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNE BAĞLI GEMSAZ SAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK DENETİMDE KAÇAK MİDYE AVCILIĞI YAPANLARA 182 BİN 6 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. AVDA KULLANILAN TEKNEYE VE 350 KİLOGRAM MİDYEYE EL KONULDU.