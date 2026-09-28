Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,6640 -0,14%
Bist 12.620,39 -2,16%
Altın Gram 6.556,55 -3,64%
EUR/USD 1,1361 -0,28%
Brent Petrol 99,27 +1,88%
--°

Genç girişimciden Hatay’da dayanışma: 100 gram döneri 100 TL’ye satıp askıya yemek koydu

İskenderunlu girişimci Kadir Mert Erdem, 23 yaşında; 100 gram tavuk dönerini 100 TL’den satarak fiyat rekabeti yaratıyor ve askıda yemekle destek sunuyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç girişimciden Hatay’da dayanışma: 100 gram döneri 100 TL’ye satıp askıya yemek koydu

Hatay'da farklı bir işletme modeli:

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde 23 yaşındaki üniversite mezunu Kadir Mert Erdem, yaklaşık 1 ay önce açtığı dükkânında alışılmadık bir fiyat politikası uyguluyor. Erdem, 100 gram tavuk döneri 100 TL’den satarak bölgedeki yüksek fiyatlara karşı rekabet yaratmayı ve müşteriye daha ulaşılabilir seçenek sunmayı amaçladığını söylüyor.

Genç girişimci, işletmesinin içeriğinin ve gramajının aynı kaldığını, yapılan indirimin ise ekonomik koşulların zorlaşması nedeniyle kendi fedakârlıklarıyla mümkün olduğunu belirtiyor. Kampanyanın süreceğini ve gücünün yettiği sürece devam etmeyi planladığını ekliyor.

fiyatlandırma gerekçesi ve müşteri tepkileri:

Erdem, bölgedeki döner fiyatlarının yükseldiğini, bazı işletmelerde dönerin 180-200 TL hatta bazı örneklerde 280 TL civarında satıldığını, kendilerinin ise aynı kalite ve gramajla daha düşük fiyata devam ettiklerini ifade ediyor. Bu yaklaşımın müşterilerde şaşkınlık yarattığını ancak lezzet ve kalite açısından olumlu dönüşler aldığını vurguluyor.

Müşterilerden Hakan Aytekin, İskenderun’daki ortalama fiyatların yüksekliğine dikkat çekerek, "Normalde İskenderun’da aynı döner 280 liraya satılıyor, o fiyata döner yemektense aynı döneri 100 TL’ye yiyoruz" diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Aytekin, ürünün temiz ve güvenilir olduğunu, çocuklarına rahatlıkla yedirdiğini söylüyor.

askıda yemek uygulaması ve sosyal dayanışma:

İş yerinde başlatılan bir diğer uygulama ise askıda yemek sistemi. Erdem, isteyenlerin askıya yemek ekleyebildiğini, toplanan yemeklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtiyor. Bu modelle hem müşterilere hem de dar gelirli ailelere doğrudan destek sağlamayı hedefliyor.

Girişimci, gıda sektörüne ilgisinin olduğunu ve ileride benzer kampanyalarla halka hizmet etmeye devam etmek istediğini söylüyor. Projenin yerel medyada ve sosyal medyada olumlu yankı bulması, uygulamanın sürekliliği konusunda moral kaynağı sağlıyor.

Sonuç olarak, İskenderun’da genç bir girişimcinin fiyatlara karşı geliştirdiği bu yerel kampanya, hem tüketicilerden hem de toplum yararına çalışan uygulamalardan olumlu karşılık buluyor. Erdem’in yaklaşımı, küçük ölçekli işletmelerin ekonomik zorluklara karşı alabileceği alternatif tutumlara örnek teşkil ediyor.

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ’NDE 23 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU KADİR MERT...

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİ DUMLUPINAR MAHALLESİ’NDE 23 YAŞINDAKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU KADİR MERT ERDEM, PİYASADA 180 İLE 280 TL ARASINDA SATILAN TAVUK DÖNERİ 100 TL’DEN SATIŞA SUNARAK EZBER BOZDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Memleketinde uğurlanan 24 yaşındaki uzman çavuş toprağa verildi
images

Milletvekili Mehmet Emin Öz'ün ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı
images

Sıfır atık için Muğla'da proje adımları: vakıf başkanı valiyi bilgilendirdi
images

Ayvalık kentin beşinci büyük ilçesi oldu: nüfus 75 bin 815

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet meydanı'nda yankılanan umut: Sadık Keleş'in sokak müziği

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi