Genç kaşiflerin fuarı: Bolvadin ve Çay'da TÜBİTAK 4009 coşkusu

Bolvadin ve Çay birlikteliğiyle Dişli Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı, öğrencilerin projeleri ve protokol ile halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.