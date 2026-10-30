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Genç kaşiflerin fuarı: Bolvadin ve Çay'da TÜBİTAK 4009 coşkusu

Bolvadin ve Çay birlikteliğiyle Dişli Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı, öğrencilerin projeleri ve protokol ile halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Genç kaşiflerin fuarı: Bolvadin ve Çay'da TÜBİTAK 4009 coşkusu

TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı Bolvadin ve Çay'da gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri iş birliğiyle Dişli Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4009 Bilim Fuarı, protokol ve ilçe halkının yoğun katılımıyla açıldı. Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin sergilenmesine olanak sağladı.

öğrenci projeleri ve hedefleri:

Fuar, gençlerin projeler aracılığıyla bilimsel yöntemleri deneyimlemelerini, meraklarını yönlendirmelerini ve araştırma yeteneklerini geliştirmelerini hedefledi. Stantlarda sergilenen çalışmalar, konu seçimleri ve uygulama yaklaşımlarıyla ziyaretçilerden olumlu dönüş aldı.

katılımcı ziyareti ve değerlendirme:

Programa katılan Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ve Çay İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler, gençlerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirlerin geleceğe umut verdiğini vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin bilimsel düşünceyi erken yaşta benimsemesine ve toplumla etkileşime geçmesine katkı sunarken, benzer organizasyonların yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN VE ÇAY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞ BİRLİĞİYLE, DİŞLİ ATATÜRK...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN VE ÇAY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞ BİRLİĞİYLE, DİŞLİ ATATÜRK ORTAOKULUNDA TÜBİTAK 4009 BİLİM FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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