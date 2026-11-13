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Genç Kayserispor namağlup liderliğe sağlam adımlarla

Kayserispor U19, Gelişim Ligi 13. Grup'ta 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle lider; 25 gol, 11 gol yiyerek 22 puanla 18 Kasım'da Niğde'ye gidecek.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Genç Kayserispor namağlup liderliğe sağlam adımlarla

Genç Kayserispor namağlup liderliğe sağlam adımlarla

U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Kayserispor U19 takımı, oynadığı 8 maçta yenilgisiz bir seri sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip geride kalan haftalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 22 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

istatistikler:

Takımın hücum hattı 8 maçta 25 gol kaydederken, savunma hattı 8 maçta kalesinde 11 gol gördü. Bu veriler, Kayserispor U19'un maç başına ortalama gol üretimini ve zaman zaman savunmada dikkat edilmesi gereken noktaları ortaya koyuyor. Son haftalarda alınan skorlar takımın hücum potansiyelini gösterse de, teknik ekip önceliği dengeli oyun ve hata yapmamak üzerine kuruyor.

hazırlıklar ve maç takvimi:

Teknik Direktör Burhan Çerçioğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor U19'da moral ve atmosfer yüksek. Takım son oynadığı maçta evinde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Grubun 9. haftasında Kayserispor U19, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te deplasmanda Niğde Belediyespor ile karşılaşacak; sarı-kırmızılılar kalan haftalarda hata yapmak istemiyor ve liderliklerini korumayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR U19 TAKIMI, OYNADIĞI 8 MAÇTA 7 GALİBİYET VE 1 BERABERLİK ALDI.

KAYSERİSPOR U19 TAKIMI, OYNADIĞI 8 MAÇTA 7 GALİBİYET VE 1 BERABERLİK ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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