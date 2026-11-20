İstanbul’da tıp disiplinlerini buluşturan sempozyum başladı

Sağlık ve Bilim Derneği tarafından 20-21 Kasım tarihlerinde Beşiktaş’ta düzenlenen "İnflamasyona ve Ağrıya Çok Yönlü Bakış Sempozyumu", farklı branşlardan akademisyen, uzman, asistan ve klinisyenleri bir araya getirdi. Etkinlikte kas iskelet sistemi hastalıkları, kronik ağrı ile bu süreçlerin tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımlar kapsamlı biçimde ele alınıyor.

Programa Prof. Dr. Nilay Dinçer, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ve Prof. Dr. Ayhan Kamanlı gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda deneyimli hekim katıldı. Sempozyum, klinik pratiğe doğrudan uygulanabilir bilgi aktarımı ve disiplinlerarası diyalog amaçlıyor.

seminer programı ve uygulamalı kurslar:

İki günlük program boyunca hem bilimsel sunumlar hem de uygulamalı eğitimler yer alıyor. Prof. Dr. Nilay Şahin, sempozyumun ana hedefini "taze uzmanlara ve asistanlara polikliniklerde hızlı çözüm sunabilecek pratik eğitimler vermek" olarak özetledi. Organizasyon kapsamında 8 tane kurs planlandı; kas iskelet ultrasonu, botulinum toksini uygulamaları, çene ağrıları, ozon tedavisi, vertigo ve yapay zekâ destekli akademik yazım gibi başlıklar uygulamalı olarak işlendi.

Katılımcılar, uzun yılların deneyimine sahip eğitmenlerle doğrudan etkileşime girerek, günlük hasta bakımında kullanılabilecek yöntemleri uygulamalı biçimde öğrendi.

inflamasyonun rolü ve hastaya bütüncül yaklaşım:

Prof. Dr. Nilay Şahin, inflamasyon kavramının tıp literatüründe giderek daha fazla önem kazandığını vurguladı ve inflamasyonun birçok hastalığın başlangıcında yer aldığına dikkat çekti. Şahin, "kireçlenmeden sivilceye kadar pek çok durumda inflamasyonun olduğunun" ve bunun ağrı ile iç içe geçtiğinin altını çizdi.

Konuşmalarda, hastaya sadece semptomatik bölge üzerinden değil, kardiyovasüler ve metabolik riskler gibi eşlik eden durumlar da göz önünde bulundurularak bütüncül yaklaşımın gerekliliği sıkça tekrarlandı. Bu bakış açısı, farklı branşlardan hekimlerin ortak değerlendirmeleriyle zenginleştirildi.

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan da sempozyumun amacını özetlerken, toplantıların "hastalara yardımcı olabilecek bilimsel gelişmeleri paylaşmak" olduğunu belirtti ve inflamatuar hastalıklar ile ağrının klinikte sık karşılaşılan sorunlar olduğuna dikkat çekti. Organizasyon, katılımcılar arasında güncel bilgilerin ve pratik deneyimlerin aktarıldığı bir platform olmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzmanlar ile sahada görev yapan genç hekimlerin buluştuğu sempozyum, hem eğitim hem de disiplinlerarası iş birliği açısından hedeflenen kazanımları amaçlı olarak öne çıkarıyor.

PROF. DR. NİLAY ŞAHİN