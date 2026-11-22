Genç yetişkinlikten sonra kilo almak kanser riskini yükseltiyor

Op. Dr. Nazlı Yavuzer Türe (Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü), obezitenin yalnızca kalp-damar hastalıkları ve diyabetle sınırlı kalmadığını, birçok kanser türü için zemin hazırladığını vurguladı. Türe, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve farkındalık eksikliğinin obezitenin yaygınlaşmasında etkili olduğunu belirtti. TÜİK’in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki nüfusta obezite oranı %21,8; bu oran kadınlarda %24,8, erkeklerde ise %18,7.

obezitenin kanserle ilişkisi:

Türe, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ve Dünya Kanser Araştırma Fonu verilerinin fazla vücut yağının en az 13 kanser türüyle güçlü şekilde ilişkili olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu kanserler arasında menopoz sonrası meme kanseri, rahim, kalın bağırsak, böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve yumurtalık kanserleri yer alıyor. Araştırmalar, fazla kilonun kadınlarda kanser vakalarının yaklaşık %11